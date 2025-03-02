Минобороны КНР – властям Тайваня: «Надежды на США – серьёзное заблуждение. Мы разберёмся с вами» Надежды тайваньских властей на поддержку со стороны США – это серьезное заблуждение о существующей ситуации.
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Минобороны КНР – властям Тайваня: «Надежды на США – серьёзное заблуждение. Мы разберёмся с вами» Надежды тайваньских властей на поддержку со стороны США – это серьезное заблуждение о существующей ситуации.
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