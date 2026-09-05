'Act of terror:' U.S. ambassador condemns settler attacks in West Bank

U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee condemned escalating settler attacks in the occupied West Bank and labeled the perpetrators "terrorists.
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