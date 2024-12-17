Российский боец сорвал атаку диверсантов ВСУ и под артобстрелом спас раненых

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации ефрейтор Максим Некрасов, неся дозор, обнаружил и пресек попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских подразделений.
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