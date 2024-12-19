Аида Гарифуллина выступила в Большом зале Московской консерватории

Билеты на ее концерты раскупают едва ли не быстрее, чем на знаменитого «Щелкунчика». На сцене Большого зала Московской консерватории имени Чайковского с аншлагом прошел концерт заслуженной артистки России — Аиды Гарифуллиной.
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