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В Забайкалье опека не отдает внучек бабушке

В Забайкалье опека не отдает внучек бабушке

Эта история началась недавно, весной 2022 года. С её начала прошло всего несколько месяцев, но для маленьких детишек двух и трёх лет отроду, внезапно оставшихся без любви и заботы родной бабушки, этот период наверняка стал настоящим испытанием.

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