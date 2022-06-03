В Забайкалье опека не отдает внучек бабушке

Эта история началась недавно, весной 2022 года. С её начала прошло всего несколько месяцев, но для маленьких детишек двух и трёх лет отроду, внезапно оставшихся без любви и заботы родной бабушки, этот период наверняка стал настоящим испытанием.
Эта история началась недавно, весной 2022 года. С её начала прошло всего несколько месяцев, но для маленьких детишек двух и трёх лет отроду, внезапно оставшихся без любви и заботы родной бабушки, этот период наверняка стал настоящим испытанием.
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