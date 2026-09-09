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Trump asks Supreme Court to allow controversial voter verification system

President Donald Trump asked the U.S. Supreme Court on Tuesday to allow the return of a Homeland Security citizenship verification system.

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