Trump asks Supreme Court to allow controversial voter verification system

President Donald Trump asked the U.S. Supreme Court on Tuesday to allow the return of a Homeland Security citizenship verification system.
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