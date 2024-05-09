В Запорожской области прошла акция «Синий платочек Победы»

В Мелитополе Запорожской области активисты молодежного движения «Юг молодой» и члены региональной общественной палаты 9 мая приняли участие в акции «Синий платочек победы» в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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