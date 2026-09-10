⚖️ «Угрожал убить и сжечь»: севастополец ответит в суде за избиение жены Ранее судимый 39-летний мужчина неоднократно избивал свою 36-летнюю жену и угрожал ей расправой во время совместного распития спиртного.
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