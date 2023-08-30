После 6 лет уже поздно: почему нельзя запускать дефекты речи у ребенка

Александр Макеев

Правильная статья! Но неправильное утверждение, что невозможно научить правильному произношению звуков речи людям школьного и более старших возрастов. Старшие возрасты детей и взрослые могут осознанно управлять своим произношением. Надо лишь опираться на общую классификацию артикуляции согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления-мировоззрения. Рекомендую следующую научную публикацию: * Макеев А.К. Общая классификация согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления / А.К. Макеев // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам XXXIV Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – № 3(30). – М., Изд. «Интернаука», 2020. - 108 с. С. 65-75. http://internauka.org/archive2/phil/3(30).pdf * Рекомендую и научно-популярную статью: Знак речи-мышления догадчик-разумник http://proza.ru/2020/03/26/97