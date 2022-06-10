ИЗВЕСТИЯ iz

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Онколог назвала защищающую от рака категорию продуктов

Онколог назвала защищающую от рака категорию продуктов

Употребление молочных продуктов и сыров снижает риск развития рака кишечника. На это в беседе с «Известиями» указала доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

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