Бочковая маринованная капуста в обычной кастрюле: сочная и хрустит

Приготовить маринованную капусту с настоящим бочковым хрустом можно и в обычной кастрюле. Максимально вкусной она получается благодаря добавлению небольшого количества яблок, чеснока и простому маринаду с минимальной термообработкой.
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