В Госдуме анонсировали возможные изменения в Конституции России

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил о вероятности новых изменений в Конституции страны, которые могут оказаться более значительными, чем предыдущие реформы, проведенные пять лет назад.
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