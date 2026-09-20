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Сотни БПЛА за ночь уничтожены в небе Московской области

Сотни БПЛА за ночь уничтожены в небе Московской области

В ночь на 20 сентября в Москве и Подмосковье уничтожили 587 беспилотников ВСУ, один из них попал в здание в столице.

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