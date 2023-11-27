В Рязани и области видят вспышки от искрящих проводов

В комментариях поясняют, что явление достаточно частое. Как правило, в непогоду обледеневшие провода могут искрить, а из-за водяной взвеси в воздухе вспышки видны издалека - свет отражается в капельках воды.
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