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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани и области видят вспышки от искрящих проводов

В Рязани и области видят вспышки от искрящих проводов

В комментариях поясняют, что явление достаточно частое. Как правило, в непогоду обледеневшие провода могут искрить, а из-за водяной взвеси в воздухе вспышки видны издалека - свет отражается в капельках воды.

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