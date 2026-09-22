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Аргументы недели

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В Забайкалье женщину приговорили к 17 годам колонии за убийство годовалой дочери

В Забайкалье женщину приговорили к 17 годам колонии за убийство годовалой дочери

Забайкальский краевой суд вынес приговор 28-летней Раисе Ташлыковой из Балея. Женщину признали виновной в убийстве своей годовалой дочери и назначили 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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