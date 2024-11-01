Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Была стратегия Кутузова. Сохранить армию.Русская армия при...
  • Александр
    Работники торговли не слабо пожируют. Ничему жизнь людей не учит.Русский - значит ...
  • Владимир Алтайцев
    Хватит  заниматься  антисоветской  демагогией, искажая  УМЫШЛЕННО  исторические  факты. В РИ  не было  национальных  ...Роковое решение С...

Мигрантов-наркоманов выдворят из России! Власти готовят важное решение

Мигрантов-наркоманов выдворят из России! Власти готовят важное решение

Известия Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представил новый общественно-экспертный доклад под названием «Миграционная политика и национальные цели развития России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юлия Юлия
Пудрят народу мозги!
Ответить
10 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Пограничники сами говорят , что мигранты толпами идут (без проблем) через границу.
Ответить
10 час.
Марина Смолькова
У Бастрыкина мигрантская преступность повысилась в десятки раз за этот год, а у Колокольцева всегда все хорошо, аж на 20% снизилась
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх