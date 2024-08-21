Премьер Госсовета КНР рассказал о дружбе России и Китая

Дружба России и Китая выдержала международную турбулентность и является непоколебимой. Об этом заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время переговоров с председателем Правительства Михаилом Мишустиным, его слова передает РИА Новости.
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