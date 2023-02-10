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Пиоли после прерванной 7-матчевой серии без побед: «Это возрождение. «Милану» надо быть стабильнее»

Пиоли после прерванной 7-матчевой серии без побед: «Это возрождение. «Милану» надо быть стабильнее»

Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Торино» (1:0). Клуб из Милана прервал 7-матчевую серию без побед.

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