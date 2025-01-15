ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

449 подписчиков

На Кубани выросли случаи заболевания гриппом: превышение эпидемиологического порога не зафиксировано

На Кубани выросли случаи заболевания гриппом: превышение эпидемиологического порога не зафиксировано

Заболевания наблюдаются преимущественно среди лиц, не получивших вакцинацию. При этом не зафиксировано превышение эпидемического порога как по всему краю, так и в отдельных муниципалитетах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх