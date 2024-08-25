В сентябре пройдет ярмарка независимого искусства

Ярмарка независимого искусства назвала имена 32 экспонентов, которые примут участие в третьем выпуске Independent 20th Century, посвященном демонстрации произведений искусства, созданных в период с 1900 по 2000 год.
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