ТАРТАРИЯ - страна, сравнительно недавно занимавшая почти всю территорию Евразии и западную часть Северной Америки! Эта информация разоблачает историю и приоткрывает завесу планомерного геноцида Великой страны и ее населения, к которому и относимся все мы.
Фальсификация истории Славянских народов доказана!
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sobering
Из воспоминаний Зазнобина… Я в 2005 году полетел в Монголию. Встречался со всей монгольской элитой, конференцию провели. Пригласил меня президент Монголии. И в беседе с ним я задал вопрос: - Вот скажите, для меня загадка, было Монголо-татарское нашествие, было ли это 300-летние иго? Он улыбнулся, довольно свободно говорил по русски, и сказал: - Знаете что... это ваши мифы, вы сами с ними разбирайтесь. - Но. Современная Украина потребовала от Монголии выплатить репарации за Иго! Президент говорит, хорошо покажите, назовите конкретно кто пострадал? ))) История это мифы! Кто владеет Методологией, тот формирует Идеологию, и приспосабливает их для своего времени. Поэтому, выражение - "факты - это упрямая вещь" - это глупость. Весь вопрос - в каком контексте их подать, в каком хронологическом порядке ? Так было или нет "Монголо-татарское иго"? Ну посмотрите, письменности не было у монголов! "Они собирали дань... " Так это надо было как-то записывать. Нет ни одной рукописи! Ни одного письменного источника об этом, в Монголии! В Европе есть, а в Монголии нет )) Ничего нет. Президент мне сказал, в ответе на мой вопрос: - Я вам выделю 6 японских джипов, будет с вами за рулем ехать мой премьер-министр, вот вы с ним поговорите. Он у нас историей занимается Вам покажут всю Монголию. Мы за 6 дней проехали 4 или 5 тыс. км. Как было монголов 2 млн. тогда, в начале 13 века, ну сейчас их 2,5 млн. 1 млн. в Улан-Баторе, а остальные все живут в юртах, в горах. Видел я этих маленьких лошадок. Чтоб они добежали не подкованные аж до берегов Средиземного моря?! Нет никакого остатка в генетическом материале русских от монголов. Это доказанный факт. Но зато у нас было 300-летние Иго ))) Всем безграмотным нужно обратиться к историку Пыжикову, которого "убрали". Он объяснит, кто были монголами и из за чего и каким образом всё это происходило.
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34 мин.
sobering
Для того чтобы скрыть Тартарию и было выдумано татаро-монгольское иго. Иго было, но не иго, а гражданская война. Есть историки, которых убрали, за настоящее объяснение тогда произошедшего. НО НИКАКИХ МОНГОЛО-ТАТАР И ВПОМИНЕ НЕ БЫЛО. Что касается Тартарии, то Тартарий было много. Тебе Лютов дал фото гравюр. Могу ссылку дать на всё это. где ты будешь смотреть и волосы на голове рвать свои от досады.
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32 мин.
s
sobering
ТЫ ЧТО-ТО ИЗ ЗА СВОЕГО НЕРВНОГО СРЫВА ПОПУТАЛ, БОЛЕЗНЫЙ УМОМ. ТВОЯ ПИСАНИНА "......И, читаем внимательно свою же писанину. Первые достоверные упоминания о славянах относятся к V-VI векам. Какой, нахрен, Македонский? Недостаток величия?" КО МНЕ ВООБЩЕ НЕ ОТНОСИТСЯ. Я ТАКОГО НЕ ПИСАЛ. Ты с дуба рухнул?
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29 мин.
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