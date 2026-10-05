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ИА Регнум

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Наставник Михайловского попросил Путина присвоить бойцу звание Героя России

Наставник Михайловского попросил Путина присвоить бойцу звание Героя России

Наставник участника спецоперации, кавалера трех орденов Мужества Владимира Михайловского Василий Михайлов попросил президента Владимира Путина присвоить своему подопечному звание Героя России.

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