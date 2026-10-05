Наставник Михайловского попросил Путина присвоить бойцу звание Героя России

Наставник участника спецоперации, кавалера трех орденов Мужества Владимира Михайловского Василий Михайлов попросил президента Владимира Путина присвоить своему подопечному звание Героя России.
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