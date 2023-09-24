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Вопрос — ответ: В чем заключается сложность организации безопасной удаленной работы?

Вопрос — ответ: В чем заключается сложность организации безопасной удаленной работы?

Отвечает ведущий эксперт отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Дмитрий Лебедев: Обеспечение безопасной «удаленки» с помощью VPN стало актуальным во времена COVID-19, но и сегодня с защитой таких соединений существуют проблемы.

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