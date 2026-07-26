Усиление проверок долгосрочных виз для россиян в Таиланде: угроза депортации

Власти Таиланда планируют ужесточить проверки долгосрочных виз у российских туристов. За нарушения, такие как получение документов в третьих странах или параллельное получение виз в нескольких странах, туристам может грозить аннулирование визы, запрет на въезд и депортация.
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