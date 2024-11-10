Поддержка топов: как Фролова вновь всех обыграла, а Угожаев удивил

Экватор серии Гран-при России по фигурному катанию прошел. На сибирском этапе, завершившемся 10 ноября, всех удивил 18-летний Николай Угожаев, который смог обойти фаворитов Петра Гуменника и Дмитрия Алиева (последний стал только пятым).