Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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"Осенняя пора, очей очарованье..."

"Осенняя пора, очей очарованье..."

А теперь осенний Санкт-Петербург.Осенний, я сказала! «Здравствуй, Невский!» Эх, батя, если бы ты знал:Я вырос и уже не мал.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Спасибо за чудесный рассказ и фото. Ах, какая же услада для глаз и души эта золотая осень в любимом городе и окрестностях! В этом году нам осень сделала настоящий подарок - прекрасной погоды, солнечных дней, тепла было как никогда. Хоть этому порадоваться...