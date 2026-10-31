"Осенняя пора, очей очарованье..."

А теперь осенний Санкт-Петербург.Осенний, я сказала! «Здравствуй, Невский!» Эх, батя, если бы ты знал:Я вырос и уже не мал.
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Как жаль, что автор удалил материалы, можно было бы покопаться и выйти на другие его работы, они хорошо передают дух Петербурга.
Красота!
И великолепные фото, затягивают…
Спасибо за чудесный рассказ и фото. Ах, какая же услада для глаз и души эта золотая осень в любимом городе и окрестностях! В этом году нам осень сделала настоящий подарок - прекрасной погоды, солнечных дней, тепла было как никогда. Хоть этому порадоваться...