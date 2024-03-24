Русская весна
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Русская весна

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На Западе пришли в ужас после массированного удара России

На Западе пришли в ужас после массированного удара России

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ ....!!!
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16 час.
ВБ
Валерий Бирюков
&quot;... А не пора ли нам замахнуться на Вильма, понимаете ли, нашего Шекспира?...&quot; (Ну я имею ввиду острова &quot;туманного Альбиона&quot;).
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12 час.

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