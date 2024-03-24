На Западе пришли в ужас после массированного удара России

Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии