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«Зенит» в Севилье: два по делу отменных гола, три верных момента Юри Алберто – и нули на табло. Лига Европы для питерцев завершена

«Зенит» в Севилье: два по делу отменных гола, три верных момента Юри Алберто – и нули на табло. Лига Европы для питерцев завершена

«Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» - безголевые 0:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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