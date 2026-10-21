В финале конкурса «Ученик года — 2026» приняли участие 12 школьников, победителем стала Ольга Чичина из Фурманова, серебро у Веры Синяткиной из Приволжска, бронза у Ксении Парфеновой из Гаврилов-Посада.
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