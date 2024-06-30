Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись

МП

Михаил Пантюхин

Госдума патриоты народа? Нет, они стали патриотами ввезным из сразии!!! Более половина этих "слуг" оторвались от коренного народа , его чаяний и интересов и безопасности, если эти ржавые не только нападают на полицию, но и убивают, грабят насилуют женщин и аккупируют Россию!!! И все это действие/бездействие ведёт к бунт ржавых с бородами и хидЖАБАМИ!!! Ждём......