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Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись

Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись

Похоже, есть ещё в России чиновники, способные говорить правильные вещи. Лично меня намедни снова приятно удивил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Госдума патриоты народа? Нет, они стали патриотами ввезным из сразии!!! Более половина этих &quot;слуг&quot; оторвались от коренного народа , его чаяний и интересов и безопасности, если эти ржавые не только нападают на полицию, но и убивают, грабят насилуют женщин и аккупируют Россию!!! И все это действие/бездействие ведёт к бунт ржавых с бородами и хидЖАБАМИ!!! Ждём......
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13 час.
ВР
Владимир Рогожин
Выборы по партийным спискам надо на пару сотен лет остановить.Выбирать только индивидуально конкретных.известных народу граждан России с правом отзыва.Но этот закон разве нынешние депутаты обеих палат примут???
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3 час.
Алексей Павлов
Гос Думу - уже называли &quot;сборищем жирных котов&quot;. Это название спорное, но доля истины здесь, по моему - есть!
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3 час.

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