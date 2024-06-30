Похоже, есть ещё в России чиновники, способные говорить правильные вещи. Лично меня намедни снова приятно удивил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Госдума патриоты народа? Нет, они стали патриотами ввезным из сразии!!! Более половина этих "слуг" оторвались от коренного народа , его чаяний и интересов и безопасности, если эти ржавые не только нападают на полицию, но и убивают, грабят насилуют женщин и аккупируют Россию!!! И все это действие/бездействие ведёт к бунт ржавых с бородами и хидЖАБАМИ!!! Ждём......
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13 час.
ВР
Владимир Рогожин
Выборы по партийным спискам надо на пару сотен лет остановить.Выбирать только индивидуально конкретных.известных народу граждан России с правом отзыва.Но этот закон разве нынешние депутаты обеих палат примут???
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3 час.
Алексей Павлов
Гос Думу - уже называли "сборищем жирных котов". Это название спорное, но доля истины здесь, по моему - есть!
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3 час.
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