Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Как минимум, часть правды в этой статье есть, если судить о мелькавших в СМИ статейках и фото с бывшими гражданами юж...Политолог о внедр...
  • Наталия
    Естественно, мигранты, ставшие "новыми" гражданами России, совсем не стремятся работать на стройках и заводах. Их сфе...Политолог о внедр...
  • Александр Корпал
    Печально это, как и все сейчас на украине!Кучма де..ма как ...

Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

Согласно статистике и прогнозам Всемирного Банка Россия не только занимает уверенное 5-е место в мире по ВВП, но и уже в 2024 году обгонит Японию и выйдет на 4-е место в мире, пусть и с копеечным, но отрывом от Японии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх