Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

Согласно статистике и прогнозам Всемирного Банка Россия не только занимает уверенное 5-е место в мире по ВВП, но и уже в 2024 году обгонит Японию и выйдет на 4-е место в мире, пусть и с копеечным, но отрывом от Японии.
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