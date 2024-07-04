Самая опасная трава: ветеринар предупредила об угрозе для собак на прогулке летом

Вы могли замечать, что некоторые собаки летом носят специальные снуды-шапочки на голове. Зачем хозяева надевают их на питомца, чаще всего — спаниеля, бигля, пуделя или бассета? Всему виной острые колоски — устюки, которые могут попасть в уши.