Научные открытия делают люди – сибирским ученым вручены награды и присвоены почетные звания

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента приняли участие в заседании Совета по научно-технической политике, посвященном Дню российской науки.
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