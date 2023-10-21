На кинофестивале «Послание к человеку» представят фильмы о малых народностях и цифровизации

Основными темами 33-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» стали интерес к периферии и малым народностям, цифровизация и осмысление прошлого, сообщили члены программной дирекции и кураторы киносмотра.
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