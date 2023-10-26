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Доктор Каган назвал ТОП-10 правил, как быстрее справиться с гриппом и простудой

Доктор Каган назвал ТОП-10 правил, как быстрее справиться с гриппом и простудой

Простуда протекает у всех по-разному: иногда все ограничивается насморком и легким недомоганием, в других случаях, например, если человек заражается гриппом, инфекция может "выкосить" его из нормальной жизни на неделю и дольше.

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