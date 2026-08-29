Армения не хочет выходить из ОДКБ, хочет, чтобы ее выгнали

Почему Москва не спешит решать вопрос с нерадивым союзником и после выборов? Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он будет «очень доволен, если решат исключить Армению из ОДКБ».