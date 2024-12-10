Выписался и умер: Врачи поняли, как защитить тяжелобольных после больницы

Пациента с тяжёлыми проблемами можно спасти даже если он выпишется из больницыНередко бывали случаи, когда пациенты с хроническими заболеваниями выписывались из больницы, а затем у них наступали осложнения, чреватые смертью.
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