ФСБ задержала мужчину, шпионившего в пользу ВСУ

В Татарстане ФСБ задержала члена украинского легиона, собиравшего данные для ВСУ В Татарстане задержали 33-летнего сотрудника нефтяной компании, вступившего в украинский «Легион «Свобода России»» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и шпионившего за стратегическими объектами в республике в пользу Украины.
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