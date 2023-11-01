Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ задержала мужчину, шпионившего в пользу ВСУ

ФСБ задержала мужчину, шпионившего в пользу ВСУ

В Татарстане ФСБ задержала члена украинского легиона, собиравшего данные для ВСУ В Татарстане задержали 33-летнего сотрудника нефтяной компании, вступившего в украинский «Легион «Свобода России»» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и шпионившего за стратегическими объектами в республике в пользу Украины.

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