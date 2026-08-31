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Трамп показал сгенерированное нейросетью видео ударов по острову Харк

Трамп показал сгенерированное нейросетью видео ударов по острову Харк

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором запечатлены множественные взрывы на иранском острове Харк.

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