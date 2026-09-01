Число погибших в результате наводнения и оползня в Непале достигло 1003

Число погибших в результате разрушительного наводнения и оползня на севере Непала возросло до 1003. Об этом сообщили 1 сентября в национальном управлении по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
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