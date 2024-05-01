Приобрели дачный участок и не знаете, с чего начать его благоустройство? Боитесь совершить ошибки? Ландшафтный архитектор, основатель школы ландшафтного дизайна «ВИД» Екатерина Шульце рассказала 7 простых правил, которые помогут разделить территорию на з

﻿﻿Сад автора Ины Гартен. Садовый сарай наполнен гортензиями. Определяем цели и задачи Подумайте, что вы хотите получить от своего садового ландшафта? Вы хотите, чтобы это было место для отдыха, занятий спортом, выращивания фруктов и овощей или просто украшения вашего дачного участка? Анализируются состав почвы, наличие и уровень грунтовых вод, тип микроклимата и преобладающее направление движения ветра.