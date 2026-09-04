ЕСПЧ прекратил рассмотрение 879 индивидуальных жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что от дальнейшего рассмотрения оставшихся индивидуальных заявлений против России отказался.
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