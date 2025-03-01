Как подтвердить трудовой стаж без трудовой книжки: советы профессора НИУ ВШЭ

Утрата трудовой книжки не станет препятствием для подтверждения стажа при назначении пенсии. Профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов объясняет, как использовать архивы и свидетельства коллег для восстановления данных о вашем трудовом стаже.
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