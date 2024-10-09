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Китай

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Бывший председатель ПК ВСНП У Банго скончался в возрасте 84 лет

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- У Банго, бывший председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, скончался после болезни в возрасте 84 лет в Пекине в 04:36 во вторник, говорится в официальном заявлении.

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