Бывший председатель ПК ВСНП У Банго скончался в возрасте 84 лет

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- У Банго, бывший председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, скончался после болезни в возрасте 84 лет в Пекине в 04:36 во вторник, говорится в официальном заявлении.