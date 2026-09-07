Петербургские склады скрывали свыше 400 тысяч нелегальной табачки из ОАЭ и Белоруссии

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни остановили незаконный оборот табачной продукции без маркировки.
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