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Царьград

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Топливный кризис, день 80: Почему на АЗС почти всегда есть ДТ?

Топливный кризис, день 80: Почему на АЗС почти всегда есть ДТ?

Почему на АЗС в России ДТ почти всегда есть, а бензина нет? Ведь эти разные виды топлива производятся по сути из одной партии нефти.

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