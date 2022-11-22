Байден: американцы не понимают, какие жертвы приносит армия США

Американцы «понятия не имеют» о жертвах, которые приносят военнослужащие армии США. Это заявление во время выступления перед солдатами и их семьями на базе в штате Северная Каролина сделал президент США Джо Байден, слова которого передает Белый дом.
Американцы «понятия не имеют» о жертвах, которые приносят военнослужащие армии США. Это заявление во время выступления перед солдатами и их семьями на базе в штате Северная Каролина сделал президент США Джо Байден, слова которого передает Белый дом.
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