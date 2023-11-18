Страна и люди
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Страна и люди

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Криминалист Игнатов считает, что Саша Солдат мог выйти из колонии тайно

Криминалист Игнатов считает, что Саша Солдат мог выйти из колонии тайно

Киллер 90-х годов Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, мог выйти из колонии тайно, поскольку никогда не хотел никакой шумихи вокруг себя, сказал «Звезде» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

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