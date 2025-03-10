Названо неожиданное последствие ругани Трампа с союзниками

Политика президента США Дональда Трампа и его ругань со многими американскими союзниками приведет к возвышению Китая на международной арене, который будет восприниматься «более привлекательным партнером» в различных делах.
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