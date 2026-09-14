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Царьград

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Этна выбросил 4-километровое облако пепла и остановил рейсы

Этна выбросил 4-километровое облако пепла и остановил рейсы

На Сицилии активизировался вулкан Этна, выбросив облако пепла высотой 4 км. Пепел направляется к аэропорту Катании, что привело к приостановке его работы до 22:00.

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